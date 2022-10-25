В Японии начнут выпускать стиральные машины для людей

Технологическая компания из Японии планирует начать выпуск стиральных машин для людей, пишет Oddity Central.

Представители компании Science рассказали, что устройство поступит в продажу в 2025 году. По словам разработчиков, стиральная машина будет очищать, массировать и сушить человека с помощь ультразвука, а весь процесс займет не более 15 минут. Кроме того, искусственный интеллект и различные датчики помогут потребителю узнать полную информацию о своем теле и создать комфортную атмосферу.

В Science добавили, что цель проекта состоит не только в том, чтобы тщательно очистить тело, но и в том, чтобы предоставить лечебное пространство, где можно будет расслабиться и отдохнуть под звуки успокаивающей музыки и видеоряд, показанный на дисплеях внутри машины.

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