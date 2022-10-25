В Тюменской области осудят ревнивого мужчину, который нанес сожительнице более 60 ударов

В Тюменской области осудят 32-летнего жителя Ялуторовска, который до смерти избил свою 38-летнюю сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 8 октября 2022 года в квартире пары. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве ревности. Во время выяснения отношений россиянин стал избивать сожительницу.

По данным следствия, обвиняемый нанес женщине не менее 60 ударов руками по голове и туловищу. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.

«В ходе допроса мужчина признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время уголовное дело поступит с обвинительным заключением в суд.

Ранее стало известно, что житель Томска убил сожительницу, залил ее тело бетоном и заявил в полицию о ее пропаже.