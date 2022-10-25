Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Life: Витас объяснил, почему напал с перцовым баллончиком... 16:10
КДК РФС наложил санкции на футбольный клуб «Спартак» 16:08
Данила Козловский экранизирует роман Водолазкина «Авиатор» 16:07
Зеленский увеличил на 10,5 млрд долларов расходы бюджета... 16:07
Эндокринолог Карташова предупредила о вреде фрешей и... 16:04
На Урале неизвестный мужчина избил полицейского на глазах... 16:04
Военный из США заявил об угрозе нацбезопасности страны из-за... 16:02
Хинштейн переадресовал в Роскомнадзор вопрос о том, будет ли... 16:01
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предложили заменить мат... 16:01
Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного... 16:00

В Иране на 95-м году жизни умер «самый грязный» человек в мире

close
100%
Rajasthan vlogs/Youtube

В Иране в возрасте 94 лет умер мужчина, которого называли самым грязным человеком в мире, пишет Daily Mail. Он, по собственным словам, не мылся больше 60 лет.

Аму Хаджи рассказывал, что перестал принимать душ из-за боязни заболеть. У мужчины было отвращение к мылу и воде. Даже мысль о ванне причиняла ему физические и моральные страдания. Кроме того, иранец заявлял, что его любимое блюдо — мясо гнилого дикобраза, а пить воду он предпочитал из ржавой масленки.

Большую часть своей жизни Хаджи провел в деревне Деджга, став местной знаменитостью. Соседи даже построили ему кирпичную лачугу, чтобы он жил в ней, увидев, что Аму спит в яме в земле. Кроме того, региональные СМИ сообщили, что за несколько месяцев до смерти люди все-таки уговорили мужчину помыться.

Ранее в Нидерландах призвали граждан быстрее мыться для экономии природного газа.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+