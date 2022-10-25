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5 мдрд рублей пойдет на развитие молодежной политики в 2023 году

Названы регионы-победители конкурса «Регион для молодых»

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

25 октября «Росмолодежь» подвела итоги заявочного этапа Всероссийского конкурса проектов комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». В результате в 2023 году на развитие молодежной политики 42 российских региона в общей сложности получат 5 млрд рублей грантовой поддержки. Программа продлится до 2025 года — за это время на развитие направления выделят 15 млрд рублей.

Экспертная комиссия приняла решение выделить субсидии на развитие молодежной политики 42 регионам России. Самый крупный грант получит Нижегородская область в размере более 256 млн рублей, минимальная субсидия составил 17 млн рублей — ее выделили Ямало-Ненецкому автономному округу. Субъекты направят субсидии на развитие пространств для отдыха, спорта, обучения и прочие полезные проекты для молодежи.

«Говоря о развитии молодежной политики в регионах, мы, конечно, хотим, чтобы в стране было как можно больше мест, где молодежь могла бы находить друзей, единомышленников, наставников, чтобы они могли вместе реализовывать новые проекты, да и просто проводить вместе время», — подчеркнула руководитель управления регионального взаимодействия Федерального агентства по развитию молодежи Екатерина Богомаз.

Заявки на участие в конкурсе всего подал 51 субъект. Предложенные инициативы оценивала экспертная комиссия — жюри смотрело на проработку инициатив с точки зрения информационной поддержки, удобства предлагаемых сервисов и услуг, а также контента и наличия партнерств.

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