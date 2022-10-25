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Суд лишил родительских прав петербурженку, сажавшую детей на цепь и морившую их голодом

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Санкт-Петербурге лишили прав мать, которая сажала детей на цепь и морила их голодом. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на аппарат детского омбудсмена Анны Митяниной.

«Мать лишили родительских прав на прошлой неделе. Но решение пока не вступило в законную силу. Все дети по-прежнему находятся в одном социальном учреждении, все они в хорошем эмоциональном состоянии. Мать может обжаловать решение суда, если захочет. Но получится ли обжаловать — тут решит суд», — уточнили в аппарате.

Ранее следствие и суд установили, что женщина проживала с двумя детьми 2013 и 2015 года рождения, в квартире на проспекте Энергетиков. В период с апреля 2020 года по сентябрь 2021 года сына и дочь она держала на цепи в коридоре, морила голодом и била их деревянной палкой по рукам и ногам в качестве наказания.

В отношении петербурженки было возбуждено уголовное дело по статьям «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которого возложены эти обязанности» и «Истязание».

Фадеева вину признала частично, пояснив, что сажала детей на цепь из-за непослушания.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима со штрафом в размере 70 тыс. руб., а также взыскал в пользу детей по 1 млн руб., каждому.

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