Симоньян рассказала о запрете на въезд в Армению

Главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram-канале, что власти Армении запретили ей въезд в страну.

«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», — написала она.

Ранее газета «Айкакан жаманак», главным редактором которой является супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян, сообщила о том, что первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин стал персоной нон-грата в Армении.

Затем крупнейшая оппозиционная фракция в армянском парламенте «Альянс Армении» обвинила власти государства в подрыве отношений с Россией на фоне введения запрета на въезд в Армению для Затулина.

Как указали в оппозиционной фракции, действия руководства Армении в отношении Затулина носят «антиармянский» характер.