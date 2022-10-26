В Эстонии установят сирены воздушной тревоги

В Эстонии установят сирены оповещения об угрозе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал ERR.

По информации источника, Центр информационных технологий МВД и Спасательный департамент Эстонии заключили со словацкой компанией Telegrafia договор на закупку сирен оповещения, которые, наряду со СМИ, официальными сайтами, SMS-рассылками и громкоговорителями станут дополнительными источниками предупреждения о военной угрозе и чрезвычайных ситуациях.

Сирены установят в 22 городах страны, в частности в Таллинне и его окрестностях, Нарве, Пярну, Тарту и других. Первые системы установят к концу года.

На финансирование системы оповещения эстонские власти выделили €4,5 млн.

Ранее сообщалось, что МЧС проведет масштабную тренировку систем оповещения населения с включением сирен во всех регионах России. Цель тренировки — отработка своевременного доведения до граждан сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.