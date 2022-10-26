Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья сотрудника Третьяковки потеряла его после отправки... 15:08
Юмористка Вильясеньор покинула телешоу Saturday Night Live из-за... 15:04
РЕН ТВ: в Великом Новгороде банда подростков вымогает... 15:02
Дума приняла во II чтении законопроект об альтернативной службе... 15:02
Конфликт между активистами движения «Стопхам» и водителем... 15:01
В США женщина рассказала об отце-маньяке, заставлявшем ее прятать... 14:59
«Киевские электросети»: в Киеве и области введены... 14:59
Хью Джекман выступил за переименование третьей части... 14:56
Генштаб ВСУ сообщил о наращивании группировки военных... 14:55
В Курске «гадалки» сняли порчу с пенсионерки... 14:54

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга России до 3 ноября

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах центральной и южной части России, сообщает пресс-служба ведомства.

Режим ограничений на полеты продлен до 3 ноября.

Под ограничения попали южные аэропорты Анапы, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, а также авиагавани Белгорода, Брянска, Курска, Липецка и Элисты.

Остальные аэропорты страны работают штатно, указали в Росавиации. Ведомство рекомендует авиакомпаниям организовать перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы.

Полеты гражданских самолетов в указанные аэропорты были прекращены с 24 февраля в связи с закрытием РФ части воздушного пространства на фоне проведения спецоперации на Украине. Первоначально ограничения вводили до 2 марта, однако впоследствии неоднократно продляли. В последний раз режим был продлен до 4 октября.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+