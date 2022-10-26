Житель Камчатки подозревается в покушении на изнасилование случайной прохожей

В Камчатской крае 33-летний житель Елизово подозревается в покушении на изнасилование 41-летней россиянки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 14 сентября 2022 года на улице Нагорной. По версии следствия, пьяный россиянин заметил возвращающуюся домой незнакомую местную жительницу, догнал ее и попытался изнасиловать. Однако жертве удалось вырваться и спрятаться от насильника в квартире.

«В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что жителя Бийска осудят за попытку изнасиловать девушку на лестничной площадке.