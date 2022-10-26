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В ходе СВО погиб мобилизованный многодетный отец из Свердловской области

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Павел Львов/РИА Новости

В ходе специальной операции погиб отец четверых детей из Свердловской области, которого призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на портал It's my city.

По данным газеты, россиянин погиб в Донбассе 7 октября. Мужчина проживал в городе Невьянск, ему было 40 лет. Какого возраста были дети погибшего, не уточняется.

В военном комиссариате рассказали, что мужчина умер в результате осколочного удара.

Известно, что его похоронили в Невьянске 17 октября.

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации погиб мобилизованный отец троих детей из Читинской области.

Также сообщалось, что житель Урала пошел добровольцем в зону специальной военной операции на Украине, несмотря на нежелание супруги, двух бывших жен и наличие четырех детей.

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Мобилизация в России
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