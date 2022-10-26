Житель Ижевска решил, что НАТО бомбит города России, услышав взрыв газа

Житель Ижевска Александр, который оказался рядом с домом на улице Воровского во время взрыва газа, рассказал подробности происшествия. В беседе с «Газетой.Ru» мужчина объяснил, что возвращался домой с прогулки рано утром и сначала не понял, что произошло.

«Это было утром между 5:50 и 6:00. После прогулки, приближаясь к своему дому, оказался у этого злополучного дома на [улице] Воровского, 156. Стало светло как днем, огонь поднялся над домом. Первое, что пришло в голову — НАТО начало бомбардировку росийских городов, [надо] бежать от взрыва. Над головой что-то прошумело и упало впереди меня. Посмотрел — рама, чуть по голове не задела. Стало видно, что огонь вырывается из окна с гулом, видимо газ начал поступать, наверняка прорвало колонку. Приехали газовики, полиция, МЧС. Газ перекрыли и огонь прекратился», — рассказал очевидец.

Александр добавил, что жильцом квартиры, где предположительно произошел взрыв, мог быть одинокий пожилой мужчина.

«По слухам старик жил один, еле передвигался, да еще видать заложил за ухо. Ушел в туалет, а затем произошел взрыв. Говорят живой остался, в туалете отсиделся. А со стороны лестничной площадки почти все окна вылетели, осталось окна три, но они все покореженные. Органы разных ведомств все еще разбираются», — заключил мужчина.

О взрыве газа на девятом этаже жилой многоэтажки на улице Воровского сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Жильцов дома эвакуировали и оставили в пункты временного размещения.

«Приняли решение проводить обследование конструкций подъезда в доме на ул. Воровского, чтобы определить, можно ли жителям возвращаться в свои квартиры. Это может занять до 2 суток. Жителям пострадавшего подъезда на время обследования предоставляем ПВР», — написал Бекмеметьев в своем Telegram-канале.