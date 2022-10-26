Обвиняемый в убийстве более 30 женщин «поволжский маньяк» не признал свою вину

В Казани продолжается рассмотрение дела местного жителя Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве 30 пожилых женщин в 15 городах России. Мужчина не признал свою вину в совершении преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Марат Аширов заявил, что изначально Тагиров признавал вину, но из-за оказываемого на него давления со стороны правоохранительных органов.

Следствие установило, что преступления Тагиров, по прозвищу «поволжский маньяк», совершал в период с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.

Тагиров притворялся сотрудником коммунальной службы и проникал в квартиры к одиноким пенсионеркам. После этого он избивал и душил жертв, а затем обыскивал квартиры и похищал денежные средства и ценности.

«Преступления долгое время оставались нераскрытыми. Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии, на причастность к совершению преступлений было проверено более 10 тыс. человек с проведением более 5 тыс. экспертных исследований», – уточняли в Следственном комитете.

Задержали обвиняемого только в декабре 2020 года. Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, как совершал преступления.

Известно, что Тагиров ранее был дважды судим – в 2005 году за хранение оружия, в 2009 году за кражу.