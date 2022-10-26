Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Депутат Журова заявила, что уже давно нужно было решить допинговое... 14:09
Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 60 украинских военных и... 14:07
Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского предприятия –... 14:06
Apple прекратила рекламу азартных игр после скандала 14:06
Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене запрета призыва... 14:03
Дочь Заворотнюк рассказала о перенесенной операции 14:03
Медики нашли доказательство того, что вейпинг опаснее обычного курения 14:02
Советник президента Литвы: военная помощь Украине включает не только... 14:02
Глава австрийской OMV Штерн заявил, что газохранилища компании... 14:02
Звезда «Кривого зеркала» Морозов считает, что юмор... 14:01

Обвиняемый в убийстве более 30 женщин «поволжский маньяк» не признал свою вину

close
100%
СУ СК по Республике Татарстан/Baza/Telegram.org

В Казани продолжается рассмотрение дела местного жителя Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве 30 пожилых женщин в 15 городах России. Мужчина не признал свою вину в совершении преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Марат Аширов заявил, что изначально Тагиров признавал вину, но из-за оказываемого на него давления со стороны правоохранительных органов.

Следствие установило, что преступления Тагиров, по прозвищу «поволжский маньяк», совершал в период с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.

Тагиров притворялся сотрудником коммунальной службы и проникал в квартиры к одиноким пенсионеркам. После этого он избивал и душил жертв, а затем обыскивал квартиры и похищал денежные средства и ценности.

«Преступления долгое время оставались нераскрытыми. Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии, на причастность к совершению преступлений было проверено более 10 тыс. человек с проведением более 5 тыс. экспертных исследований», – уточняли в Следственном комитете.

Задержали обвиняемого только в декабре 2020 года. Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, как совершал преступления.

Известно, что Тагиров ранее был дважды судим – в 2005 году за хранение оружия, в 2009 году за кражу.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+