Адвокат: экс-главреда Tatler обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере

Бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере, суд должен рассмотреть ходатайство о его аресте 26 октября. Об этом заявил РИА Новости адвокат Романовского Гаджи Алиев.

В беседе с газетой «Известия» Алиев отметил, что сам обвиняемый своей вины не признает.

Ранее о задержании Романовского писал портал Baza. По данным издания, вместе с ним был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Отмечалось, что они проходят по одному уголовному делу.

Источник РИА Новости сообщал, что сама Собчак покинула Россию и направилась в Литву после обысков в ее доме в Московской области.

По данным портала Baza, для задержания журналистки оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, но ей все же удалось выехать из страны.