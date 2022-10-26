В Индии стадо слонов из мести за убийство слоненка насмерть затоптало мужчину

В Индии стадо слонов напало на местного жителя ради мести за убитого слоненка. Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошел в деревне около города Корба, штат Чхаттисгарх. Так, 44 слона напали и затоптали мужчину, который пас скот. От полученных травм индиец скончался на месте происшествия. После этого животные на протяжении двух дней приходили в населенный пункт и разрушали посадки — всего они повредили несколько гектаров.

На ферме, где был убит мужчина, местные власти обнаружили тело слоненка, которое было захоронено и прикрыто листвой.

«Без сомнения, стадо совершило карательное действие в отношении человека, который убил их слоненка. Они искали его или находившихся рядом людей, чтобы отомстить», — рассказал адвокат и основатель благотворительного фонда по спасению азиатских слонов Дункан МакНэйр.

Ранее сообщалось, что в Индии дикий слон напал на толпу людей. Местные жители успели забежать в безопасное место, поэтому удар животного пришелся на припаркованные мотоциклы.