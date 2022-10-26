Центр Гамалеи: испытания обновленной вакцины от COVID-19 планируется начать до конца года

Заместитель директора центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что клинические исследования обновленной вакцины от коронавируса планируются до конца года. Об этом он сообщил на всероссийском съезде гигиенистов и санитарных врачей, передает ТАСС.

«До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом для того, <…> чтобы мы опять говорили, что вакцина позволяет бороться с эпидемическим процессом», — сказал он.

Ранее исследователи из Колумбийского университета выяснили, что наличие температуры, озноба или мышечной боли после вакцинации связано с повышенной выработкой антител. Работа опубликована в JAMA Network Open.

Исследователи проанализировали данные 928 взрослых со средним возрастом 65 лет, которые сами сообщили о симптомах после вакцинации Pfizer/BioNTech или Moderna Covid-19, а также сдали кровь для тестирования на антитела.

После любой дозы вакцины 48% участников сообщали о системных симптомах, 12% — о местных симптомах, а 40% — об отсутствии симптомов вообще.