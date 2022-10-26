В Черногории посольство Украины пожаловалось в полицию на поддерживающее Россию кафе

Владелец кафе «Руски бар» в черногорской в Подгорице Брано Марич заявил, что его допросила полиция из-за вывешенной в заведении пророссийской символики. Об этом сообщает «Sputnik Дальнее зарубежье».
Марич утверждает, что кафе носит свое название уже 11 лет. До этой ситуации у заведения не было из-за этого никаких проблем.
По словам владельца кафе, внутри висит портрет президента Российской Федерации Владимира Путина и российский флаг с буквой Z.
По мнению Марича, заявление на заведение в правоохранительные органы написало посольство Украины в Черногории.
Марич добавил, что не планирует ничего менять в интерьере своего заведения.
Ранее консульский отдел посольства России в Черногории приостановил свою работу «на неопределенный срок».
В дипломатическом ведомстве пояснили, что по вопросам консульского обслуживания российским гражданам необходимо будет обращаться в посольства в соседних странах.
За последние несколько месяцев Черногория объявила персонами нон грата несколько российских дипломатов. В ответ на это МИД РФ выслал из страны двоих сотрудников посольства Черногории.