В Черногории посольство Украины пожаловалось в полицию на поддерживающее Россию кафе

Владелец кафе «Руски бар» в черногорской в Подгорице Брано Марич заявил, что его допросила полиция из-за вывешенной в заведении пророссийской символики. Об этом сообщает «Sputnik Дальнее зарубежье».

Марич утверждает, что кафе носит свое название уже 11 лет. До этой ситуации у заведения не было из-за этого никаких проблем.

По словам владельца кафе, внутри висит портрет президента Российской Федерации Владимира Путина и российский флаг с буквой Z.

По мнению Марича, заявление на заведение в правоохранительные органы написало посольство Украины в Черногории.

Марич добавил, что не планирует ничего менять в интерьере своего заведения.

Ранее консульский отдел посольства России в Черногории приостановил свою работу «на неопределенный срок».

В дипломатическом ведомстве пояснили, что по вопросам консульского обслуживания российским гражданам необходимо будет обращаться в посольства в соседних странах.

За последние несколько месяцев Черногория объявила персонами нон грата несколько российских дипломатов. В ответ на это МИД РФ выслал из страны двоих сотрудников посольства Черногории.