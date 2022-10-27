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Врач высшей квалификации назвал опасный вид капель для носа

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Существует четыре вида капель для носа: солевые, гормональные, противоаллергические, сосудосуживающие. Первые три не вызывают привыкания и выписываются врачом для длительного использования. Последние же могут быть по-настоящему опасны. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач высшей квалификационной категории и врач-оториноларинголог АО «Медицина» Игорь Маневич.

По словам эксперта, сосудосуживающие спреи имитируют действие адреналина, который сужает сосуды. Благодаря таким препаратам при насморке уменьшается отек слизистой оболочки носа, а слизь вырабатывается меньше. Однако при постоянном использовании механизмы сужения и расширения сосудов нарушаются.

«При отказе от лекарства после длительного применения может случиться медикаментозный ринит – в этом состоянии сосуды слизистой расширены даже при отсутствии насморка. Отек может приобрести хроническую форму, и облегчить состояние возможно только при помощи капель», – констатирует оториноларинголог.

Так, чтобы избежать привыкания, рекомендуется применять препарат не более 5-7 дней и не чаще 3-4 раз в сутки. А лучше использовать лекарство только в крайних случаях – когда насморк мешает уснуть. В остальных случаях лучше воспользоваться другими методами облегчения состояния.

«Промывайте нос солевым раствором – это поможет прочистить носовые пути, сделает слизь в них менее густой и снизит раздражение и отечность в слизистой оболочке носа. Кроме того, нужно использовать увлажнитель воздуха – пересушенный воздух часто является причиной отека слизистой. Иногда достаточно вернуть носоглотке недостающую влажность, чтобы отек уменьшился», – рекомендует Маневич.

Кроме того, советует эксперт, можно сделать паровую ванночку и подышать над ней. Для этого необходимо взять тазик с нагретой водой, набросив на голову полотенце, и подышать 15-20 минут над паровой баней, чтобы увлажнить слизистую.

Также можно принять теплый душ. Такая процедура активирует отток слизи и поможет освободить нос от густых соплей. Полезно будет и положить на переносицу теплый компресс – такой способ улучшит кровообращение в носовых пазухах и уменьшит неприятные ощущения отечности слизистой.

Ранее эндокринолог предупредила о зависимости от популярного лекарства.

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