Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мобилизованных ставропольцев научили работать с минами 12:34
Китай начал вакцинировать людей от ковид аэрозолем из стаканчика 12:32
Посольство РФ направило ноту в МИД Франции для расследования... 12:29
В дилерских центрах Lada заканчиваются автомобили семейства Vesta 12:29
Жительница Ульяновской области до смерти забила подругу... 12:29
Губерниев считает, что все российские сборные в полном составе... 12:28
Сенатор Климов: покинувшие РФ после начала СВО могут попасть... 12:27
Российский сериал «Батя» получил приз за лучший... 12:26
Мобилизованные в Бурятии совершенствуют навыки управления танками... 12:25
«Ъ»: Ростелеком займется выпуском смартфонов и планшетов... 12:24

Уральское мороженое захватывает рынок Азии

close
100%
Depositphotos

Хладокомбинат №3 в Екатеринбурге начал поставки мороженого в Китай и Монголию. Кроме того, планируется освоение рынка во Вьетнаме.

«Вафельные стаканчики наполняют сладкой смесью. Перед тем как попасть в рожок, мороженое сначала пастеризовали при температуре 96 градусов, а затем еще 12 часов оно настаивалось. В день машина выпекает 400 кг стаканчиков. Чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования, предприятие взяло курс на импортозамещение», — рассказали представители Хладокомбината.

Как рассказала начальник отдела маркетинг предприятия Любовь Кукарских, на заключительном этапе приготовления смеси она попадает в емкости объемом 5 тонн - молочные танки.

«За счет такого количества этих танков, мы выпускаем до 50 тонн мороженого в сутки», — отметила она

После упаковки готовое мороженое отправляется в заморозку. Температура в камере минус 40 градусов. Там работают исключительно мужчины, сменяя друг друга каждые полчаса.

Представители Хладокомбината подчеркнули, что для обеспечения бесперебойной работы оборудования, предприятие взяло курс на импортозамещение. При этом практически все импортное оборудование на фабрике уже заменили отечественным.

«Когда наша деталь какая-то ломается, чертят чертежи, передают на завод-производитель, наш российский, нам ее изготавливают. В основном, мы уже все заменили, справляемся совместными усилиями», — рассказала начальник отдела рекламы и PR Екатерина Егорова.

Сегодня на хладокомбинате производят 150 видов мороженого. Новинкой станет мороженое для вегетарианцев из кокосового молока.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+