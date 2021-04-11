Взрыв в час пик: 10 лет со дня теракта в метро Минска

Десять лет назад, 11 апреля 2011 года на станции «Октябрьская» в метро Минска произошел теракт. В 17.55 — в час пик — между вторым и третьим вагонами поезда, направлявшегося в сторону станции «Институт культуры», взорвалось самодельное взрывное устройство на радиоуправлении. Начиненное рубленой арматурой, гвоздями и металлическими шариками, оно было заложено под скамейку. Мощность взрыва составила от 5 до 10 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта погибли 15 человек, более 400 пострадали. На перроне образовалась воронка диаметром 80 см, обрушились потолок и элементы декора.



Помощь в расследовании теракта предложили Россия, Израиль, Великобритания — в Минск прибыли иностранные взрывотехники. Уже на следующий день после взрыва по камерам наблюдения были определены подозреваемые в совершении преступления. Уже 19 апреля 2011 года заместитель генерального прокурора Беларуси Андрей Швед сообщил, что всего по делу о теракте были задержаны четыре человека — исполнитель и создатель взрывного устройства, его напарник, а также двое сообщников, женщина и мужчина. В ходе расследования выяснилось, что самодельная бомба была изготовлена в Витебске, там была найдена лаборатория.



Осуждены по делу о теракте были двое граждан Беларуси — Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. 30 ноября 2011 года их приговорили к расстрелу — приговоры были приведены в исполнение к середине марта 2012 года. Мотивы преступления так и не были выяснены. В обвинительном заключении прокуратура назвала целью организаторов теракта «дестабилизацию общественного порядка и устрашение населения».