«Его популярность зашкаливала»: 65 лет со дня рождения Владислава Листьева

Владислав Листьев родился 10 мая 1956 года. Окончив школу-интернат спортивного профиля (кандидат в мастера спорта по легкой атлетике), работал инструктором по физической культуре спортивного общества «Спартак», служил под Москвой в Таманской гвардейской дивизии. После рабфака Листьев окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. С 1982 года Владислав работал редактором радиовещания на зарубежные страны главной редакции пропаганды Гостелерадио СССР. В 1987 году перешел на работу в молодежную редакцию Центрального телевидения одним из ведущих программы «Взгляд».



Вместе с коллегами основал телекомпанию ВИД, которая делала телепрограммы для Первого канала. С 1991 года Листьев — генеральный продюсер телекомпании, а с 1993-го — ее президент. В течение своей деятельности в телекомпании ВИД Листьев был создателем и ведущим множества телепроектов, среди которых «Поле чудес», «Тема» и «Час пик». Приглашался в жюри высшей лиги КВН. В 1995 году Владислав Николаевич перешел из телекомпании ВИД на канал ОРТ, где занял пост генерального директора. Он возглавил «первую кнопку» в непростое для телеканала время.



У Листьева было громадье планов, великолепный опыт, талант. За несколько постперестроечных лет он создал на «Останкино» массовое развлекательное телевидение. Его популярность зашкаливала. Если бы журналисту удалось осуществить задуманное, то, возможно, в России было бы совсем другое телевидение. Вечером 1 марта 1995 года, через 34 дня после назначения, Влад Листьев был убит в подъезде собственного дома.



Смерть и похороны телеведущего сопровождались широким общественным резонансом. Проститься с ним пришли десятки тысяч человек, телепередачи были остановлены, весь день 2 марта на экранах демонстрировался портрет журналиста и слова: «Владислав Листьев убит». Несмотря на огромный общественный резонанс, правоохранителям не удалось установить личности заказчиков и исполнителей, а в 2013 году расследование дела было приостановлено.



«Газета.Ru» собрала несколько интересных фактов из биографии легендарного журналиста.