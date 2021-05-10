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Владислав Листьев в период службы во 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, 1975 год Владислав Листьев в период службы во 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, 1975 год
Отец журналиста был мастером в гальваническом цехе на заводе «Динамо». В 42-летнем возрасте он покончил жизнь самоубийством Отец журналиста был мастером в гальваническом цехе на заводе «Динамо». В 42-летнем возрасте он покончил жизнь самоубийством
Владислав Листьев ведет телепрограмму &laquo;Тема&raquo;, 1992 г. Владислав Листьев ведет телепрограмму &laquo;Тема&raquo;, 1992 г.
Листьев был кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и даже стал чемпионом СССР по бегу на 1000 м среди юниоров Листьев был кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и даже стал чемпионом СССР по бегу на 1000 м среди юниоров
Телевизионные передачи, созданные Листьевым, заслужили настоящую народную любовь. Некоторые из них, к примеру, «Поле чудес» и «Угадай мелодию», выходят на экраны до сих пор Телевизионные передачи, созданные Листьевым, заслужили настоящую народную любовь. Некоторые из них, к примеру, «Поле чудес» и «Угадай мелодию», выходят на экраны до сих пор
В честь Листьева названы улица и переулок в городе Армавире Краснодарского края, улица и площадь в поселке Боровое Емельяновского района Красноярского края и даже астероид 4004 В честь Листьева названы улица и переулок в городе Армавире Краснодарского края, улица и площадь в поселке Боровое Емельяновского района Красноярского края и даже астероид 4004
В убийстве Листьева признавался ряд преступников, в том числе, подозреваемый в убийстве депутата Юрия Полякова. Тем не менее эти заявления оказывались ложными В убийстве Листьева признавался ряд преступников, в том числе, подозреваемый в убийстве депутата Юрия Полякова. Тем не менее эти заявления оказывались ложными
Десятки тысяч человек пришли проститься с Листьевым на Ваганьковское кладбище. С заявлением выступил российский президент Борис Ельцин. Весь день 2 марта на экранах демонстрировался портрет журналиста и слова: «Владислав Листьев убит» Десятки тысяч человек пришли проститься с Листьевым на Ваганьковское кладбище. С заявлением выступил российский президент Борис Ельцин. Весь день 2 марта на экранах демонстрировался портрет журналиста и слова: «Владислав Листьев убит»
О деле Листьева много писал журналист Пол Хлебников. В июле 2004 года он был застрелен при выходе из редакции, его убийство также не раскрыто О деле Листьева много писал журналист Пол Хлебников. В июле 2004 года он был застрелен при выходе из редакции, его убийство также не раскрыто
Владислав Листьев с супругой Альбиной Назимовой Владислав Листьев с супругой Альбиной Назимовой
Выпуск шоу «Битвы экстрасенсов», посвященный гибели Листьева, стал самым рейтинговым за всю историю существования проекта. На фото: пресса у подъезда дома, в котором жил и был убит Владислав Листьев, 2 марта 1995 года Выпуск шоу «Битвы экстрасенсов», посвященный гибели Листьева, стал самым рейтинговым за всю историю существования проекта. На фото: пресса у подъезда дома, в котором жил и был убит Владислав Листьев, 2 марта 1995 года
Фотография тележурналиста Владислава Листьева около телецентра &laquo;Останкино&raquo; в день его убийства, 1995 год Фотография тележурналиста Владислава Листьева около телецентра &laquo;Останкино&raquo; в день его убийства, 1995 год

«Его популярность зашкаливала»: 65 лет со дня рождения Владислава Листьева

Владислав Листьев родился 10 мая 1956 года. Окончив школу-интернат спортивного профиля (кандидат в мастера спорта по легкой атлетике), работал инструктором по физической культуре спортивного общества «Спартак», служил под Москвой в Таманской гвардейской дивизии. После рабфака Листьев окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. С 1982 года Владислав работал редактором радиовещания на зарубежные страны главной редакции пропаганды Гостелерадио СССР. В 1987 году перешел на работу в молодежную редакцию Центрального телевидения одним из ведущих программы «Взгляд».

Вместе с коллегами основал телекомпанию ВИД, которая делала телепрограммы для Первого канала. С 1991 года Листьев — генеральный продюсер телекомпании, а с 1993-го — ее президент. В течение своей деятельности в телекомпании ВИД Листьев был создателем и ведущим множества телепроектов, среди которых «Поле чудес», «Тема» и «Час пик». Приглашался в жюри высшей лиги КВН. В 1995 году Владислав Николаевич перешел из телекомпании ВИД на канал ОРТ, где занял пост генерального директора. Он возглавил «первую кнопку» в непростое для телеканала время.

У Листьева было громадье планов, великолепный опыт, талант. За несколько постперестроечных лет он создал на «Останкино» массовое развлекательное телевидение. Его популярность зашкаливала. Если бы журналисту удалось осуществить задуманное, то, возможно, в России было бы совсем другое телевидение. Вечером 1 марта 1995 года, через 34 дня после назначения, Влад Листьев был убит в подъезде собственного дома.

Смерть и похороны телеведущего сопровождались широким общественным резонансом. Проститься с ним пришли десятки тысяч человек, телепередачи были остановлены, весь день 2 марта на экранах демонстрировался портрет журналиста и слова: «Владислав Листьев убит». Несмотря на огромный общественный резонанс, правоохранителям не удалось установить личности заказчиков и исполнителей, а в 2013 году расследование дела было приостановлено.

«Газета.Ru» собрала несколько интересных фактов из биографии легендарного журналиста.
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