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Опубликованы кадры с арсеналом стрелка из Мытищ
Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографии, на которых видно оружие, в том числе в сгоревших помещениях, а также десятки коробок с патронами. В сопровождающем комментарии Хинштейн пояснил, что арсенал принадлежал мужчине из элитного поселка Новые Вешки в подмосковных Мытищах, который накануне вступил в перестрелку с силовиками.
Утром 30 марта 61-летний Владимир Барданов отказался впустить в свой дом сотрудников полиции, которые пришли с проверкой на предмет незаконного хранения оружия. Сообщалось, что мужчина бросил в сотрудников гранаты и начал стрелять из автоматического оружия. В ответ силовики также применили оружие, в том числе гранатомет, на месте присутствовали бронированная техника и спецподразделения Росгвардии СОБР «Рысь», «Булат» и ОМОН «Зубр». Один боец Росгвардии во время перестрелки получил ранение в ногу и был госпитализирован.
Операция продолжалась несколько часов до поздней ночи. Вечером дом загорелся, ликвидировать огонь не стали. Когда особняк догорел, внутри было найдено тело, специалисты должны провести экспертизу ДНК.
Утром 30 марта 61-летний Владимир Барданов отказался впустить в свой дом сотрудников полиции, которые пришли с проверкой на предмет незаконного хранения оружия. Сообщалось, что мужчина бросил в сотрудников гранаты и начал стрелять из автоматического оружия. В ответ силовики также применили оружие, в том числе гранатомет, на месте присутствовали бронированная техника и спецподразделения Росгвардии СОБР «Рысь», «Булат» и ОМОН «Зубр». Один боец Росгвардии во время перестрелки получил ранение в ногу и был госпитализирован.
Операция продолжалась несколько часов до поздней ночи. Вечером дом загорелся, ликвидировать огонь не стали. Когда особняк догорел, внутри было найдено тело, специалисты должны провести экспертизу ДНК.