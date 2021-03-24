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Впервые за 50 лет: Австралия переживает крупнейшее наводнение
В Австралии сильные ливни в штате Новый Южный Уэльс спровоцировали сильнейшее за 50 лет наводнение. «В тех частях штата, которые пострадали сильнее, такое событие случается раз в столетие; в других регионах, таких как район Хоксбери, — раз в 50 лет», — заявил премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.
В этом старейшем и самом густонаселенном штате проливные дожди идут с середины прошлой недели. Рекордное количество осадков привело к прорыву плотин и разливу рек. Пожарно-спасательная служба заявила, что многие районы штата «сейчас похожи на внутреннее море». Между тем под угрозой затопления оказалась и столица Нового Южного Уэльса — город Сидней. Один человек погиб в результате удара стихии, десятки пострадали, не менее 20 тыс. человек эвакуированы из своих домов. Местные власти отмечают, что на пострадавших территориях проживает около трети австралийцев. Очевидцы сообщают, что наводнение спровоцировало нашествие пауков — целые армии членистоногих спасаются от поднимающейся воды на возвышенностях, заползают в дома, на стены зданий и заборы.
Наводнение нанесло колоссальный материальный ущерб: разрушены сотни домов, разорваны линии электропередач, многие дороги затоплены. Более 200 школ отменили занятия, пишет телеканал CNN. Из-за наводнения даже пришлось отложить кампанию по вакцинации от COVID-19: примерно полсотни клиник, куда был доставлен препарата, заблокированы водой, другие были вынуждены закрыться, сообщает газета The Sydney Morning Herald. И прогнозы синоптиков неутешительны — по их данным, дожди и штормовой ветер продлятся минимум до четверга.
Кадры из затопленной Австралии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
В этом старейшем и самом густонаселенном штате проливные дожди идут с середины прошлой недели. Рекордное количество осадков привело к прорыву плотин и разливу рек. Пожарно-спасательная служба заявила, что многие районы штата «сейчас похожи на внутреннее море». Между тем под угрозой затопления оказалась и столица Нового Южного Уэльса — город Сидней. Один человек погиб в результате удара стихии, десятки пострадали, не менее 20 тыс. человек эвакуированы из своих домов. Местные власти отмечают, что на пострадавших территориях проживает около трети австралийцев. Очевидцы сообщают, что наводнение спровоцировало нашествие пауков — целые армии членистоногих спасаются от поднимающейся воды на возвышенностях, заползают в дома, на стены зданий и заборы.
Наводнение нанесло колоссальный материальный ущерб: разрушены сотни домов, разорваны линии электропередач, многие дороги затоплены. Более 200 школ отменили занятия, пишет телеканал CNN. Из-за наводнения даже пришлось отложить кампанию по вакцинации от COVID-19: примерно полсотни клиник, куда был доставлен препарата, заблокированы водой, другие были вынуждены закрыться, сообщает газета The Sydney Morning Herald. И прогнозы синоптиков неутешительны — по их данным, дожди и штормовой ветер продлятся минимум до четверга.
Кадры из затопленной Австралии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».