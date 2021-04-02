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На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года

Пожар в кардиоцентре в Благовещенске

В Благовещенске произошел пожар в здании кардиохирургического центра Амурской медицинской академии, площадь возгорания составила 1600 кв. м, сообщает пресс-служба областного главка МЧС. Из здания были эвакуированы персонал больницы и пациенты — всего более 120 человек. Восемь человек остались в операционной горящего здания — медики и пациент.

«Операция проводилась на открытом сердце. Остановить ее было нельзя. Она прошла успешно. Пациент и операционная бригада после завершения операции были эвакуированы», — рассказал «Интерфаксу» источник в клинике.

После операции пациента перевели в областную больницу. К 13.26 по местному времени пожар был локализован, на месте работают 59 человек личного состава и 28 единиц техники.
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