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Пожар в кардиоцентре в Благовещенске
В Благовещенске произошел пожар в здании кардиохирургического центра Амурской медицинской академии, площадь возгорания составила 1600 кв. м, сообщает пресс-служба областного главка МЧС. Из здания были эвакуированы персонал больницы и пациенты — всего более 120 человек. Восемь человек остались в операционной горящего здания — медики и пациент.
«Операция проводилась на открытом сердце. Остановить ее было нельзя. Она прошла успешно. Пациент и операционная бригада после завершения операции были эвакуированы», — рассказал «Интерфаксу» источник в клинике.
После операции пациента перевели в областную больницу. К 13.26 по местному времени пожар был локализован, на месте работают 59 человек личного состава и 28 единиц техники.
«Операция проводилась на открытом сердце. Остановить ее было нельзя. Она прошла успешно. Пациент и операционная бригада после завершения операции были эвакуированы», — рассказал «Интерфаксу» источник в клинике.
После операции пациента перевели в областную больницу. К 13.26 по местному времени пожар был локализован, на месте работают 59 человек личного состава и 28 единиц техники.