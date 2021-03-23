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10 погибших: кадры с места стрельбы в Колорадо
В результате стрельбы в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо, погибли 10 человек, передает телеканал Denver7. Одной из жертв стрельбы стал 51-летний сотрудник полиции Эрик Талли, он был первым, кто прибыл на место происшествия спустя несколько минут после первых звонков в экстренные службы.
В офисе прокурора сообщили, что предполагаемый стрелок задержан, с ним ведутся следственные действия. На месте происшествия журналисты видели, как полиция выводила из здания человека с голым торсом и окровавленной ногой в наручниках. Мотивы преступника пока не установлены.
В офисе прокурора сообщили, что предполагаемый стрелок задержан, с ним ведутся следственные действия. На месте происшествия журналисты видели, как полиция выводила из здания человека с голым торсом и окровавленной ногой в наручниках. Мотивы преступника пока не установлены.