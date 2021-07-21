21 июля 2021, 13:19 Фоторепортажи Наводнение в Китае: 30 тысяч пострадавших, затоплено метро, храм Шаолинь в опасности

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В китайской провинции Хэнань за несколько дней выпала годовая норма осадков, в результате чего начались паводки. Затоплены улицы, дома и метро. В связи с непогодой закрыты некоторые автомагистрали, задерживаются или откладываются авиарейсы.



20 июля вся система метро в городе Чжэнчжоу была вынуждена закрыться из-за сильных подтоплений. Пассажиры опубликовали видеозаписи, на которых они стоят в вагоне по пояс и не могут выбраться. По меньшей мере 12 человек погибли, пятеро пострадали.



В результате стихийного бедствия в Чжэнчжоу пострадали свыше 30 тыс. человек, порядка 200 тыс. жителей города с населением в 12,6 млн человек были эвакуированы в безопасные районы.



В соцсетях местные жители сообщают, что от разгула стихии сильно пострадали всемирно известный храм Шаолинь и другие культурные объекты. Пещеры Лунмэнь — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с изображениями Будды, датируемый 500 годом нашей эры — также находятся под угрозой наводнения.



Тем временем власти ввели в регионе первый уровень чрезвычайной ситуации. Сильный паводок привел к росту уровня воды в реках и к разрушению плотины на водохранилище Гоцзяцзю. В городе Лоян местные власти заявили, что плотина Ихетань «может обрушиться в любой момент». На данный момент спасатели усиливают противопаводковые меры и помогают пострадавшим. Синоптики предупредили, что непогода продлится еще как минимум три дня.



Последствия наводнения в Китае — в фоторепортаже «Газеты.Ru».