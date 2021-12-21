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От пряничных домиков до медуз: как города мира украсили к Рождеству

В ночь на 25 декабря католики всего мира отметят Рождество Христово – один из главных праздников в христианском календаре. Вместе с ними рождение Иисуса во плоти отметят многие протестанты, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, придерживающихся григорианского и ново-юлианского календаря.

Несмотря на стремительное распространение «омикрон»-штамма, многие города мира преобразились в преддверии Рождества и Нового года. Россия, Колумбия, Тайвань, страны Европы и США – всюду на улицах появились праздничные украшения и инсталляции.

Самые красочные из них – в галерее «Газеты.Ru».

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