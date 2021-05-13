Как мусульмане мира отметили Ураза-байрам

Во всем мире мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан. Из-за пандемии в ряде стран богослужения перенесли в онлайн-формат, где-то же они состоялись с учетом традиционных для коронавирусной эпохи ограничений. В Индии из-за вспышки COVID-19 верующие молились в домашней обстановке, в Палестине — в обстановке обострившегося конфликта.



В России же одним из главных мест празднования Ураза-байрам традиционно стала республика Татарстан. Но из-за трагедии в школе №175 в Казани отменили «Рамазан Фест» и отказались от других праздничных мероприятий. Тем не менее с раннего утра во всех мечетях Татарстана прочитали проповеди и гает-намазы.



В московских мечетях в этом году мероприятия провели без прихожан, но с участием духовенства. В Соборной мечети организовали онлайн-трансляцию.



Чеченцам для празднования Ураза-байрам выделили три выходных дня, а дагестанцам — два. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии верующие отдыхают один день — 13 мая.



О том, как мусульмане Земли отметили религиозный праздник, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».