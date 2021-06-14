Цистерну отбросило на 300 м: последствия взрыва на АЗС в Новосибирске

В Новосибирске ликвидировали пожар на автозаправочной станции. В 18.04 по местному времени спасатели выехали на АЗС компании «Еврогаз», расположенную на Гусинобродском шоссе. Тогда сообщалось о шести пострадавших, сейчас их — более 20 человек, пятеро в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.



Пожару был присвоен третий уровень сложности, он распространился на площади 1000 квадратных метров. С огнем боролись более 60 человек. На месте возгорания раздавались взрывы — при одном из них, по свидетельству очевидцев, цистерна весом в несколько тонн отлетела примерно на 300 метров.



Как заявили в «Еврогазе», возгорание произошло во время заправки одной из машин. Предварительной причиной называют выброс газа при разгрузке газовоза. Последствия взрывов на АЗС — в фотогалерее «Газеты.Ru».