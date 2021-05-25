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Призрак из Миннеаполиса: самые яркие граффити в память о Джордже Флойде

25 мая 2020 года в американском Миннеаполисе полицейскими был убил 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Это убийство спровоцировало волну массовых протестов в США, а затем и по всему миру.

Уличные художники десятков стран в память о Флойде рисовали граффити с портретом погибшего афроамериканца и других темнокожих жертв полицейского произвола, их изображения появились на стенах домов, опорах мостов и даже крышах. Флойда изобразили в виде призрака, ангела, с кровавыми слезами на глазах, в образе ребенка с наручниками на шее.

Самые яркие работы — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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