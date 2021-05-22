В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин

Сильный лесной пожар к западу от Афин возле курортного города Лутраки не удается потушить третьи сутки. Пожарная служба Греции сообщает о множественных очагах горения. Возгорание началось 19 мая около поселения Схинос в Коринфии из-за сжигания веток в оливковой роще в сухую и ветреную погоду.



По данным Национальной афинской обсерватории, к вечеру 21 мая сгорели 5,5 тысячи гектаров леса. Дым от пожара доходил до Афин. Сотни местных жителей эвакуированы. Огонь тушат почти 300 пожарных и авиация.