Как москвичи спасались от аномальной жары в разные годы

23 июня в Москве был установлен новый температурный максимум июня — днем воздух в столице прогрелся до +34,8°C. И отступать жара в ближайшие дни не планирует — москвичи спасаются от нее в городских фонтанах, под деревьями в парках и на пляжах местных водоемов.



Аномальная жара настигала столицу и в другие годы — в июне 1954 и августе 1972 года температура в июне превысила +33°C, в июле 1981 года воздух прогрелся до +35°C, а в июле 2010 года — до +38,2°C. Излюбленными местами для отдыха в это жаркое время были пляжи Серебряного Бора, бассейн Москва, фонтаны столицы, Парк Горького и другие места.



Как москвичи справлялись с аномальной жарой в эти годы — в фоторепортаже «Газеты.Ru».