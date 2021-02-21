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Участники беспорядков, возникших в результате акции в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя в Барселоне, 20 февраля 2021 года Участники беспорядков, возникших в результате акции в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя в Барселоне, 20 февраля 2021 года
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне, 20 февраля 2021 года Столкновения протестующих с полицией в Барселоне, 20 февраля 2021 года
Во время беспорядков в Барселоне, 20 февраля 2021 года Во время беспорядков в Барселоне, 20 февраля 2021 года
Беспорядки в Мадриде, 20 февраля 2021 года Беспорядки в Мадриде, 20 февраля 2021 года
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне, 20 февраля 2021 года Столкновения протестующих с полицией в Барселоне, 20 февраля 2021 года
Во время беспорядков в Барселоне, 20 февраля 2021 года Во время беспорядков в Барселоне, 20 февраля 2021 года
Во время беспорядков в Барселоне, 20 февраля 2021 года Во время беспорядков в Барселоне, 20 февраля 2021 года
Участники беспорядков, возникших в результате акции в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя в Барселоне, 20 февраля 2021 года Участники беспорядков, возникших в результате акции в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя в Барселоне, 20 февраля 2021 года
Во время беспорядков в Барселоне, 20 февраля 2021 года Во время беспорядков в Барселоне, 20 февраля 2021 года
Участники беспорядков, возникших в результате акции в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя в Барселоне, 20 февраля 2021 года Участники беспорядков, возникших в результате акции в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя в Барселоне, 20 февраля 2021 года
Во время беспорядков в Барселоне, 20 февраля 2021 года Во время беспорядков в Барселоне, 20 февраля 2021 года
Участники беспорядков, возникших в результате акции в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя в Барселоне, 20 февраля 2021 года Участники беспорядков, возникших в результате акции в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя в Барселоне, 20 февраля 2021 года
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне, 20 февраля 2021 года Столкновения протестующих с полицией в Барселоне, 20 февраля 2021 года
Во время беспорядков в Барселоне, 20 февраля 2021 года Во время беспорядков в Барселоне, 20 февраля 2021 года

Кадры беспорядков в Испании

Более 30 участников акции в поддержку рэпера Пабло Аселя были задержаны в Испании во время протестных выступлений в субботу, 20 февраля, информирует полиция Каталонии. «В общей сложности 34 человека были арестованы за инциденты, связанные с общественными беспорядками и грабежами», – говорится в сообщении.

Первые протесты на улицах Испании начались во вторник, 16 февраля. Акции спровоцировал арест рэпера Пабло Аселя, которого обвинили в прославлении терроризма, а также оскорбление монархии и госинститутов. Суд вынес в отношении него решение об аресте сроком на девять месяцев. В поддержку музыканта выступили многие деятели культуры, в том числе Педро Альмодовар и Хавьер Бардем.
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