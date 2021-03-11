Землетрясение, цунами, ядерная катастрофа: 10 лет после трагедии в Японии

Ровно 10 лет назад, в середине дня 11 марта 2011 года, у восточного побережья Японии произошло самое мощное в истории страны землетрясение магнитудой 9 баллов. В считанные минуты на прибрежные города обрушилось цунами — наиболее серьезно пострадали Минамисанрику, Сендай и город Ямада префектуры Иватэ, который был разрушен полностью.



Волны высотой в десятки метров уничтожили и повредили сотни тысяч построек, погибли или пропали без вести более 18 тыс. человек. Почти полмиллиона японцев лишились крыши над головой.



В результате землетрясения и цунами произошла и одна из наиболее масштабных ядерных катастроф в истории человечества — были разрушены 4 из 6 реакторов атомной электростанции «Фукусима-1». Системы АЭС приняли сигнал о землетрясении, автоматически отключили ядерные реакторы и запустили экстренные системы охлаждения. Но гигантская волна пробила заградительный барьер, затопила станцию и повредила системы охлаждения — это привело к выбросу радиоактивных материалов.



Хотя власти оперативно очертили границы зараженной зоны, она стремительно расширялась по мере того, как усиливалась утечка радиации. В итоге за несколько суток свои дома в окрестностях станции экстренно покинули более 150 тыс. человек.



Прямые экономические потери от землетрясения и цунами в 2011 году для Японии составили более $360 млрд — и это без учета ядерной аварии. Ликвидация последствий на АЭС Фукусима-Дайчи продолжается — общий общем затрат составит более $190 млрд.



Прошло десятилетие, а зона катастрофы по-прежнему находится в запустении — местные жители не хотят возвращаться обратно, несмотря на усилия японских властей по восстановлению жизни в Фукусиме. Еще несколько городов на северо-востоке Японии все еще закрыты — по подсчетам властей, на ликвидацию последствий уйдет 30-40 лет и понадобятся сотни тысяч рабочих рук, чтобы убрать ядерные отходы и более миллиона тонн радиоактивной воды. Часть прибрежных поселений перестраивается с нуля с учетом всех требований безопасности — чтобы катастрофические последствия цунами не повторились в будущем.