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Цветы в память о жертвах стрельбы в Казани
В Казани появился стихийный мемориал на месте стрельбы в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи — люди приносят к месту происшествия цветы, детские игрушки и свечи. В Москве также проходит траурная акция — цветы возлагают у здания полномочного представительства Республики Татарстан в 3-м Котельническом переулке. 12 мая объявлено в республике днем траура.
Жертвами стрельбы в казанской гимназии стали девять человек — семеро школьников и две учительницы. После стрельбы был задержан 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик гимназии, который получил разрешение на хранение оружия в конце апреля. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство), преступнику может грозить пожизненное заключение.
Жертвами стрельбы в казанской гимназии стали девять человек — семеро школьников и две учительницы. После стрельбы был задержан 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик гимназии, который получил разрешение на хранение оружия в конце апреля. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство), преступнику может грозить пожизненное заключение.