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Погибли дети: стрельба в казанской школе
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли несколько человек, большинство из них — дети, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. ТАСС сообщает об 11 погибших и 32 пострадавших. В здании была слышна стрельба и взрыв.
По предварительным данным, нападение на школу на улице Джаудата Файзи совершили два человека: один из них был задержан, второй — ликвидирован.
По предварительным данным, нападение на школу на улице Джаудата Файзи совершили два человека: один из них был задержан, второй — ликвидирован.