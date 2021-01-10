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Часть самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Индонезии, 10 января 2021 года Часть самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Индонезии, 10 января 2021 года
Сотрудники индонезийского ВМФ и спасатели с обломками самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в порту Танджунг-Приок в Джакарте, 10 января 2021 года Сотрудники индонезийского ВМФ и спасатели с обломками самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в порту Танджунг-Приок в Джакарте, 10 января 2021 года
Моряки во время поисковой операции в Яванском море, 9 января 2021 года Моряки во время поисковой операции в Яванском море, 9 января 2021 года
Сотрудники индонезийского ВМФ и спасатели с обломками самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в порту Танджунг-Приок в Джакарте, 10 января 2021 года Сотрудники индонезийского ВМФ и спасатели с обломками самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в порту Танджунг-Приок в Джакарте, 10 января 2021 года
Спасатели с тканью для обломков, найденных на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года Спасатели с тканью для обломков, найденных на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года
Предположительно бортовой трап самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение около Джакарты, 9 января 2021 года Предположительно бортовой трап самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение около Джакарты, 9 января 2021 года
Моряки во время поисковой операции в Яванском море, 10 января 2021 года Моряки во время поисковой операции в Яванском море, 10 января 2021 года
Обломки потерпевшего крушение пассажирского лайнера авиакомпании Sriwijaya Air в порту Танджунг-Приок в Джакарте, 10 января 2021 года Обломки потерпевшего крушение пассажирского лайнера авиакомпании Sriwijaya Air в порту Танджунг-Приок в Джакарте, 10 января 2021 года
Местные рыбаки и спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года Местные рыбаки и спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года
Обломки, найденные на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года Обломки, найденные на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года
Обломки, найденные на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года Обломки, найденные на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года
Кризисный центр в аэропорту Джакарты после крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air, 9 января 2021 года Кризисный центр в аэропорту Джакарты после крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air, 9 января 2021 года

Крушение индонезийского Boeing 737: поисковая операция

Индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Яванском море. Части лайнера были найдены между островами Лаки и Ланканг, которые входят в архипелаг Серибу. В настоящий момент они доставляются на берег.

Пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Индонезии накануне 9 января. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер буквально за минуту резко потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 65 человек, в том числе 10 детей.
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