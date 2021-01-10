Крушение индонезийского Boeing 737: поисковая операция

Индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Яванском море. Части лайнера были найдены между островами Лаки и Ланканг, которые входят в архипелаг Серибу. В настоящий момент они доставляются на берег.



Пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Индонезии накануне 9 января. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер буквально за минуту резко потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 65 человек, в том числе 10 детей.