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Более 40 погибших: давка на празднике в Израиле
По последним данным, 44 человека погибли и более 150 получили ранения во время давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер на севере Израиля. Десятки тысяч человек собрались у горы Мерон, чтобы совершить паломничество к могиле раввина Шимона Бар Йохая, передает Haaretz.
Как сообщили источники в полиции, кто-то из верующих поскользнулся, люди в толпе не смогли остановиться и начали падать друг на друга.
Спасательные службы столкнулись с трудностями в работе с пострадавшими — на месте находилось слишком много людей. Кроме того, оказались перегружены сети мобильной связи — все пытались найти своих родных и близких.
Праздник на горе Мерон стал первым массовым мероприятием в Израиле с начала пандемии. Всего на нем, по разным оценкам, присутствовали от 50 до 100 тысяч человек.
Как сообщили источники в полиции, кто-то из верующих поскользнулся, люди в толпе не смогли остановиться и начали падать друг на друга.
Спасательные службы столкнулись с трудностями в работе с пострадавшими — на месте находилось слишком много людей. Кроме того, оказались перегружены сети мобильной связи — все пытались найти своих родных и близких.
Праздник на горе Мерон стал первым массовым мероприятием в Израиле с начала пандемии. Всего на нем, по разным оценкам, присутствовали от 50 до 100 тысяч человек.