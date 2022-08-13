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Технологии
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Фото
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Цивилизация
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Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии второй недели августа. Военная операция на Украине, взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму, пожар на нефтехранилище в кубинском Матансасе и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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