В Майами обрушился 12-этажный дом, пропали почти 100 человек

Один человек погиб и 99 числятся в списках пропавших без вести после обрушения 12-этажного жилого дома в городе Серфсайд, штат Флорида. Трансляцию с места происшествия ведет CBS News.



Инцидент произошел утром в четверг, информация стала появляться позже. Половина многоэтажного здания разрушилась полностью, вторая — частично. Причины пока не уточняются.



На месте происшествия развернута масштабная спасательно-поисковая операция: в ней участвуют несколько десятков человек со спецоборудованием, а также поисковые собаки. Операция идет под завалами обрушившегося здания — спасатели работают со стороны подземного паркинга.



В ходе пресс-конференции местные власти рассказали, что в настоящее время могут подтвердить информацию только об одном погибшем, и призвали всех неравнодушных молиться.