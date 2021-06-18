И так сойдет: как москвичи носят маски

18 июня в Москве был выявлен абсолютный рекорд по суточному числу случаев коронавируса. За сутки в городе диагностировали COVID-19 у 9 056 человек, еще 78 жителей города скончались. Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «съеден в ноль», как выразился мэр столицы Сергей Собянин.



Глава Роспотребнадзора Попова в свою очередь связывает резкий рост числа заболевших с «нигилизмом» в отношении защитных мер.



Многие москвичи носят маски — но делают это неправильно. Самые нелепые (и опасные) способы использования этого средства защиты — в фотогалерее «Газеты.Ru».