close
Не померзнем, так поплаваем: как оттаяла Москва
После жутких февральских морозов в Москву пришло тепло — пока не в самом приятном виде. Сугробы начали таять и превратились в грязные лужи, а снег с крыш пополз вниз. Пешеходы стали обходить затопленные тротуары по бурому снегу, а автомобилисты встали в очереди за омывающей жидкостью.
По данным портала «Метеоновости», 26 февраля был побит температурный рекорд, температура воздуха поднималась до отметки в 6,4 градуса. Прошлый рекорд этого дня (6 градусов) принадлежал 1990 году.
Как выглядит оттаявшая Москва, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
По данным портала «Метеоновости», 26 февраля был побит температурный рекорд, температура воздуха поднималась до отметки в 6,4 градуса. Прошлый рекорд этого дня (6 градусов) принадлежал 1990 году.
Как выглядит оттаявшая Москва, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».