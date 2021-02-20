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Обрушение цеха на Норильской обогатительной фабрике
На Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение, в результате которого один человек погибли и пять человек госпитализированы в местную больницу, их состояние оценивается медиками как тяжелое. По данным СК, под завалами еще могут находится люди.
Площадь обрушения в цеху составила порядка 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональный ГУ МЧС. «Работы на месте проводятся в трехсменном режиме. Регулярно объявляется минута тишины», — говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлечено 195 человек и 57 единиц техники.
В момент обрушения здания и примыкающей к нему пешеходной галереи на Норильской обогатительной фабрике проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на краевую прокуратуру. После обрушения фабрика продолжает работу с ограничениями.
Площадь обрушения в цеху составила порядка 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональный ГУ МЧС. «Работы на месте проводятся в трехсменном режиме. Регулярно объявляется минута тишины», — говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлечено 195 человек и 57 единиц техники.
В момент обрушения здания и примыкающей к нему пешеходной галереи на Норильской обогатительной фабрике проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на краевую прокуратуру. После обрушения фабрика продолжает работу с ограничениями.