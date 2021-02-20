Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года
На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
6467110 20.02.2021 Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тысячи. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество. СК РФ 6467110 20.02.2021 Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тысячи. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество. СК РФ
На месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года На месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года
Эвакуация пострадавшего при обрушении в цеху на Норильской обогатительной фабрике Эвакуация пострадавшего при обрушении в цеху на Норильской обогатительной фабрике
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
Автомобили и спецтехника на территории Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение галереи дробильного цеха, 20 февраля 2021 года Автомобили и спецтехника на территории Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение галереи дробильного цеха, 20 февраля 2021 года
На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года

Обрушение цеха на Норильской обогатительной фабрике

На Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение, в результате которого один человек погибли и пять человек госпитализированы в местную больницу, их состояние оценивается медиками как тяжелое. По данным СК, под завалами еще могут находится люди.

Площадь обрушения в цеху составила порядка 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональный ГУ МЧС. «Работы на месте проводятся в трехсменном режиме. Регулярно объявляется минута тишины», — говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлечено 195 человек и 57 единиц техники.

В момент обрушения здания и примыкающей к нему пешеходной галереи на Норильской обогатительной фабрике проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на краевую прокуратуру. После обрушения фабрика продолжает работу с ограничениями.
Скопировать ссылку