В Волгограде простились с погибшими в ДТП на Ставрополье спортсменками

В Волгограде сотни местных жителей простились с погибшими в аварии в Ставропольском крае детьми из спортивной школы олимпийского резерва. Прощание проходило несколько часов, на церемонию пришли родственники погибших, их знакомые, одноклассники, а также спортсмены, тренеры и представители городской и областной администраций. По данным мэрии Волгограда, девочек похоронили на разных кладбищах в соответствии с пожеланиями родственников.



Смертельная авария произошла 30 апреля на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь: столкнулись грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва №2. Пять человек погибли, девятерых госпитализировали. По последним данным, шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в столицу.



Уголовное дело возбудили по статьям о «Нарушении правил дорожного движения» и «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в регионе.