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Жители Волгограда на церемонии прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, 3 мая 2021 года Жители Волгограда на церемонии прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, 3 мая 2021 года
Жители Волгограда во время прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года Жители Волгограда во время прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года
Жители Волгограда во время прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года Жители Волгограда во время прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года
Жители Волгограда во время церемонии прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года Жители Волгограда во время церемонии прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года
Жители Волгограда на церемонии прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года Жители Волгограда на церемонии прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года
Жители Волгограда во время похорон погибших в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года Жители Волгограда во время похорон погибших в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года
Жители Волгограда во время прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года Жители Волгограда во время прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года
Жители Волгограда во время прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года Жители Волгограда во время прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года
Девочки в спортивных футболках во время прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года Девочки в спортивных футболках во время прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье, 3 мая 2021 года

В Волгограде простились с погибшими в ДТП на Ставрополье спортсменками

В Волгограде сотни местных жителей простились с погибшими в аварии в Ставропольском крае детьми из спортивной школы олимпийского резерва. Прощание проходило несколько часов, на церемонию пришли родственники погибших, их знакомые, одноклассники, а также спортсмены, тренеры и представители городской и областной администраций. По данным мэрии Волгограда, девочек похоронили на разных кладбищах в соответствии с пожеланиями родственников.

Смертельная авария произошла 30 апреля на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь: столкнулись грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва №2. Пять человек погибли, девятерых госпитализировали. По последним данным, шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в столицу.

Уголовное дело возбудили по статьям о «Нарушении правил дорожного движения» и «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в регионе.
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