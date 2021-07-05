Вой сирен и жертвы: последствия наводнения в Сочи

В Сочи из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Хорота и Мацеста — объявлено штормовое предупреждение. Залповый ливень со шквалистым ветром с порывами до 22 м/с начался вечером 4 июля, продолжался всю ночь и не прекращается до сих пор. Основной удар пришелся на Адлерский и Хостинский районы, в городе повалены 34 дерева — в результате падения одного из них погиб житель Адлера. Фиксируются локальные отключения электричества.



В Сочи включили сирены: жителей предупреждают о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Власти попросили горожан подготовиться к возможной эвакуации.



Как Сочи переживает очередное наводнение — в фоторепортаже «Газеты.Ru».