16 июля 2021, 14:55 Фоторепортажи Великий потоп: последствия наводнения в Европе

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Сильные дожди в Западной Европе вызвали самое масштабное за последние 20 лет наводнение — реки выходят из берегов, потоки воды сносят автомобили и затапливают дома.



В Германии стихия унесла жизни минимум 90 человек, сотни числятся пропавшими без вести. Ситуация осложняется тем, что мобильные сети перестали функционировать — власти не могут выйти на связь с пропавшими.



Тем временем в Бельгии наводнение привело к гибели 12 человек. В Валлонии свыше 20 тыс. человек остались без электричества. Пострадали также провинции Льеж и Намюр. Власти начали срочную эвакуацию жителей прибрежных районов — тем, кто не может уехать, рекомендовано подняться на верхние этажи зданий.



Затоплены и некоторые районы Нидерландов. В провинции Лимбург 400 домов остались без электричества. Правительство направило в район 70 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий стихии.



В Швейцарии сильные осадки вызвали оползни и сели. Власти рекомендовали людям держаться подальше от водоемов. Риск затопления сохраняется в районах Цюрихского, Женевского и Люцернского озер. Ряд горных перевалов и туннелей были закрыты — железнодорожное движение временно прервалось в нескольких частях страны.



Стихия также настигла Великобританию и Францию. Дожди в Западной Европе не прекратятся еще несколько дней.



Последствия непогоды — в фоторепортаже «Газеты.Ru».