«Суперливень» накрыл Москву

Сильный дождь, обрушившийся на Москву днем в понедельник, принес до 70% месячной нормы осадков. При этом наиболее интенсивный ливень ожидается в вечерний час пик.



Непогода уже привела к подтоплению нескольких станций метро, нарушению движения трамваев, автобусов и электробусов. Перекрыто движение на участке Дмитровского шоссе. Сильный ветер повалил 12 деревьев, несколько рекламных щитов, витрины магазинов, а также временный навес на восьмиэтажном неэксплуатируемом здании.



Последствия «суперливня» в столице — в фотогалерее «Газеты.Ru».