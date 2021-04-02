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Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Военнослужащие нацгвардии США на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Военнослужащие нацгвардии США на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Полицейское оцепление вокруг Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Полицейское оцепление вокруг Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
На месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года На месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Военнослужащие нацгвардии США в оцеплении около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Военнослужащие нацгвардии США в оцеплении около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
На месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года На месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Сотрудники полиции около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года

Атака на Капитолий: погиб полицейский, нападавший убит

Легковой автомобиль совершил наезд на охрану Капитолия в Вашингтоне, где размещается конгресс Соединенных Штатов. Один сотрудник полиции погиб, еще один получил ранения и был госпитализирован, сообщает местный телеканал NBC4.

Инцидент произошел на северном пропускном пункте Капитолия, синий седан сбил полицейских и столкнулся с ограждением, после чего водитель выскочил из машины с ножом. Он был застрелен. В правоохранительных органах пока не связывают инцидент с терроризмом, ведется следствие, о мотивах нападавшего информации пока нет.

В комплексе правительственных учреждений на Капитолийском холме ввели локдаун с запретом входа и выхода, вокруг выставили оцепление. На место происшествия были направлены подразделения Национальной гвардии США.
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