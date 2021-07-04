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Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года
Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года
Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года
Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года
Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года
Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года
Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года
Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года
Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года
Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года Последствия ливней в Бахчисарае, 4 июля 2021 года

В Крыму эвакуируют жителей из-за разлива рек

Ряд населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма затопило в результате сильных ливней и последующего выхода из берегов трех рек. Улицы во многих районах полуострова парализованы, локально подтоплены дома, а спасатели эвакуируют жителей из отдельных поселений. Погодных улучшений при этом не ожидается до среды.

В региональном министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате подтоплений одна женщина погибла и еще одна пострадала.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».
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