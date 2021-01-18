В шаге от Кремля: в ГУМе открыли мобильный пункт вакцинации от COVID-19

В Москве отрываются мобильные пункты вакцинации от COVID-19. В скором времени прививку можно будет сделать без записи в нескольких торговых центрах, а также в фудмолле «Депо» и даже Геликон Опере. Первая такая точка открылась на Красной площади — в ГУМе, — и там уже выстроилась очередь.



Как москвичи проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции в одном из главных универмагов страны — в фоторепортаже «Газеты.Ru».