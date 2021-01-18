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Очередь возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Очередь возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Мужчина в пункте вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Мужчина в пункте вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Мужчине делают прививку от коронавируса в пункте вакцинации в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Мужчине делают прививку от коронавируса в пункте вакцинации в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Мужчина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Мужчина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Мужчине делают прививку от коронавируса в пункте вакцинации в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Мужчине делают прививку от коронавируса в пункте вакцинации в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Люди возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Люди возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Очередь возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Очередь возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Измерение температуры при входе в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Измерение температуры при входе в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Женщина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Женщина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года
Вакцина &laquo;Спутник V&raquo; (&laquo;Гам-КОВИД-Вак&raquo;) в пункте вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Вакцина &laquo;Спутник V&raquo; (&laquo;Гам-КОВИД-Вак&raquo;) в пункте вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года

В шаге от Кремля: в ГУМе открыли мобильный пункт вакцинации от COVID-19

В Москве отрываются мобильные пункты вакцинации от COVID-19. В скором времени прививку можно будет сделать без записи в нескольких торговых центрах, а также в фудмолле «Депо» и даже Геликон Опере. Первая такая точка открылась на Красной площади — в ГУМе, — и там уже выстроилась очередь.

Как москвичи проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции в одном из главных универмагов страны — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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