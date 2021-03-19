При взрыве в жилом доме в Химках погибли люди

В результате взрыва в подмосковных Химках погибли два человека, в том числе один ребенок и еще два человека пострадали, об этом сообщает МЧС. ЧП произошло в доме 16 на улице Зеленой. По данным МЧС, вызов с сообщением о взрыве поступил в 10:24, уже в 10:35 спасатели были на месте. Взрыв произошел в квартире на восьмом этаже, после чего в доме начался пожар. Сейчас на месте работают спасатели и пожарные.



Последствия взрыва в жилом доме в Химках — в фотогалерее «Газеты.Ru»